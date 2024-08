Aumentou a despesa dos hospitais públicos com medicamentos

Os hospitais públicos gastaram mais de 1.116 milhões de euros em medicamentos, nos primeiros seis meses deste ano. Os dados revelados pelo Infarmed dão conta de um aumento de 12,5 por cento face a igual período do ano passado.

A consulta externa é a área que concentra a maior despesa, om mais de 490 milhões de euros.



Segue-se o hospital de dia, com um custo em medicamentos a rondar os 424 milhões. E o internamento em terceiro lugar.



Mas foi principalmente nos cuidados primários que a despesa mais subiu com um crescimento superior a 300 por cento.



Também a despesa dos utentes com medicamentos cresceu. Entre janeiro e junho, subiu quase 7%, em relação ao período homólogo.