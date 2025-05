Aumentou o número de queixas contra atuação das forças de segurança

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

É o maior número dos últimos dez anos. Em 2024, a Inspeção-Geral da Administração Interna recebeu 1.511 queixas contra a atuação das forças de segurança. Os dados do organismo que fiscaliza a atividade das polícias mostram que há dez anos foram 711 as queixas contra forças de autoridade.

A PSP é a mais afetada, com 742. Segue-se a GNR com 527 denúncias.



A maioria das queixas estão relacionadas com violação dos deveres de conduta ofensas à integridade física e abusos de autoridade.