"Aumentou o sofrimento dos jovens portugueses"

Um estudo divulgado hoje pela Direção-geral da Saúde revela que 25% dos adolescentes admitem ter praticado propositadamente algum tipo de automutilação no último ano, como forma de lidar com a infelicidade.



Os dados recolhidos pela DGS dão também conta de que estes menores se sentem mais ansiosos e recorrem mais à medicação.



Ouvida pela Antena1, a vice-presidente da Ordem dos Psicólogos destaca a necessidade de evitar que os jovens caíam num quadro de depressão profunda.

Sofia Ramalho refere também a tendência de aumento da procura de psicólogos e, por isso, defende a melhoria do acesso a este tipo de apoio médico, já que o serviço disponibilizado pelos centros hospitalares é “insuficiente”.



Também nas escolas, escasseia o apoio de psicólogos. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas aponta o número claramente deficitário de psicólogos em ambiente escolar, face às necessidades. Filinto Lima dá testemunho de casos de perda de rendimento escolar e do aumento de comportamentos de intolerância ou de falta de atenção por parte dos mais novos.



A propósito deste assunto, a reportagem da Antena1 captou opiniões de adolescentes de Vila Nova de Gaia, que admitem e descrevem efeitos nocivos da pandemia na saúde mental.