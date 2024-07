"Ausência de desflorestação" potencia incêndios em Alcabideche

Foto: facebook.com/CMCascais

A propósito do incêndio deste domingo em Alcabideche, o investigador na área da Proteção Civil Duarte Caldeira explicou numa entrevista à RTP 3 que continua a haver um conjunto de riscos potenciais para a deflagração de incêndios nesta zona com um histórico de incêndios, "apesar do grande esforço que tem sido desenvolvido pelo Município de Cascais no trabalho preventivo". "Há ainda zonas que potenciam a deflagração de incêndios por ausência de desflorestação", disse.