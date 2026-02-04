Autarca de Mértola admite possível retirada de pessoas e bens de zonas ribeirinhas

"A preocupação em Mértola é muita, porque, a confirmar-se a pluviosidade prevista para as próximas horas e vendo como o rio está, ele pode subir para níveis que nos possam obrigar a retirar pessoas e bens", afirmou o autarca, em declarações à agência Lusa.

Segundo o presidente do município, o caudal do Rio Guadiana continua a subir e o nível da água já está muito próximo de zonas habitacionais, quer em Mértola, quer na aldeia ribeirinha do Pomarão, situada neste concelho do distrito de Beja.

Assinalando que está a ser feita uma "monitorização constante" do caudal do rio, Mário Tomé salientou que os serviços competentes estão "preparados para reagir em tempo célebre", no caso de ser necessário avançar com a retirada de pessoas e bens.

"A Proteção Civil, os bombeiros, a GNR e o próprio município, estamos todos em alerta 24 horas por dia, em sistema rotativo, com muita informação e bem articulados entre nós", sublinhou.

De acordo com o autarca, já foi ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, que contempla várias medidas relacionadas com monitorização e acompanhamento da situação.

Até às 10:30 de hoje, adiantou Mário Tomé, registaram-se pequenos incidentes no concelho devido ao mau tempo, como um cais do rio que se soltou.

Num veleiro atracado junto ao Pomarão, também foi retirado um cidadão estrangeiro, disse Mário Tomé, que não soube precisar a idade e nacionalidade do homem, mas revelando que foi realojado temporariamente numa pensão pelo Serviço de Ação Social do município, por questões de segurança.

A Barragem do Alqueva tem vindo a efetuar, nos últimos dias, descargas de água, devido à "persistência de caudais afluentes elevados" provocados pelas chuvas intensas, levando ao aumento do caudal do Rio Guadiana, que atravessa o concelho de Mértola.

Na terça-feira, o presidente da câmara revelou à Lusa que a subida da água deixou submersa uma obra municipal concluída recentemente na frente ribeirinha da vila e o cais onde se realizam as festas de verão.

Já na aldeia ribeirinha do Pomarão, alguns caravanistas instalados no cais da povoação foram alertados para deixar o local, adiantou, então, o autarca.