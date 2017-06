Autarca de Pedrógão Grande argumenta que não há confirmação de suicídios

"Há, sim, é boatos", reclama Valdemar Alves. "O que peço às pessoas é que não aceitem. Corram com os boateiros, porque efetivamente, graças a Deus, não há confirmação nenhuma de suicídios", reforça.



O autarca argumenta que a preocupação agora é tratar das pessoas.



Esta segunda-feira chegou uma equipa de apoio psicológico e psiquiátrico a Pedrógão Grande. Depois do final dos incêndios, alguns dos elementos que prestavam apoio psicológico abandonaram o terreno. Esta manhã decorreu uma reunião do gabinete de crise, com um a estrutura de saúde da região.