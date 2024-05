Autarca do Porto diz ser escandaloso a forma como a AIMA trata os imigrantes

O autarca da Invicta já tinha defendido, no início da semana, a extinção da Agência. Hoje convocou uma conferência de imprensa e insistiu no diagnóstico.Rui Moreira diz que há mais de sete mil e quinhentos processos em tribunal contra a AIMA, por atrasos na regularização de cidadãos estrangeiros.O presidente da Câmara do Porto volta também a dizer que a agência esteve mal no caso das agressões a imigrantes, na madrugada de sábado, no Bonfim.