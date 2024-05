Autarca do Porto reconhece insegurança relacionada com tráfico de estupefacientes

Os moradores dizem que as imediações do antigo mercado da Ribeira estão transformadas numa autêntica sala de chuto.

Rui Moreira admite que tem recebido muitas queixas de habitantes desesperados com o que passa à porta de casa, não só no centro histórico do Porto como também noutras zonas da cidade.





A solução é para Rui Moreira reforçar o número de polícias de patrulhamento.O autarca esteve esta quinta-feira a visitar as obras do antigo matadouro que está a ser transformado num espaço empresarial, de comércio e cultura e que deve estar estar operacional no próximo ano.Um investimento que ronda os 40 milhões de euros.