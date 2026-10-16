Autarca do Porto saúda inquérito da IGAI e apela a manifestantes para que cumpram regras

saudou esta sexta-feira a abertura de um inquérito pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) aos episódios registados na madrugada desta quinta-feira durante a manifestação pela habitação. "Tudo o que possa ser para nós esclarecermos o que aconteceu, a bem da transparência, parece-me bem. Ainda bem que isso está a acontecer", afirmou Pedro Duarte aos jornalistas, ao início da tarde, na Praça D. João I, no Porto. O presidente da Câmara do Portoaos episódios registados na madrugada desta quinta-feira durante a manifestação pela habitação.





"episódios de desacatos entre os manifestantes", mas "muito pontuais e muito localizados, que terão sido "prontamente resolvidos." O autarca disse também ser importante para a população esclarecer o comportamento das autoridades policiais e dos civis envolvidos.Pedro Duarte referiu ainda que, segundo a informação de que dispõe da parte da PSP, houve, mas, que terão sido





O autarca acrescentou entretanto que questionou as autoridades sobre a existência na manifestão de grupos organizados de extrema-direita ou de outra natureza.





"Julgo que a polícia está atenta, porque o Porto não é uma cidade que gosta de extremismos, sejam eles quais forem, extrema-direita, extrema-esquerda", referiu.





Pedro Duarte recusou ainda comentar a atuação da PSP na madrugada de quinta-feira e remeteu para a polícia os esclarecimentos sobre o material apreendido e recolhido pelos funcionários municipais, que estiveram no local a limpar a praça. "Tenho tentado ter uma palavra de apaziguamento, de grande tolerância para aquilo que é a manifestação das pessoas. Agora, isso tem de ser compensado com uma palavra de firmeza, pelo cumprimento das leis e das regras", afirmou, alertando que, sem esse rigor, "a situação pode tornar-se explosiva e incontrolável".

Nova manifestação no sábado



Também um dos responsáveis pela manifestação nacional pelo direito à habitação, promovida pela plataforma Casa Para Viver, anunciou a convocação de uma nova manifestação que vai acontecer este sábado, às 10h30, na Praça de D. João I, no Porto.





João Beleza apelou à participação de todos na ação, que vai acontecer em conjunto com a Comissão de Trabalhadores Precários e Jovens (CTPJ).

O autarca defendeu ainda que o Porto deve preservar a sua tradição de tolerância e liberdade, evitando