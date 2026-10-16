IGAI abre processo sobre carga policial contra protesto pela habitação no Porto

A Inspeção-Geral da Administração Interna desencadeou um processo administrativo com vista a aclarar as circunstâncias em que ocorreu a carga policial da madrugada de quinta-feira contra os manifestantes do Movimento pela Habitação, na Praça D. João I, no Porto.





"A IGAI informa que, na sequência do conhecimento da intervenção policial em causa através das notícias e imagens divulgadas publicamente, a IGAI abriu um processo administrativo, com solicitação de informações à PSP sobre a referida intervenção, destinado a apurar as circunstâncias da mesma e avaliação dos procedimentos adotados", lê-se numa resposta à RTP. A informação tinha sido inicialmente avançada pelo Jornal de Notícias.



