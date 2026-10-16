Protesto pela habitação no Porto desmobilizado por receio de "infiltração da extrema-direita"

A alegada presença de infiltrados de um grupo de extrema-direita com armas brancas levou à desmobilização.

Depois de se concentrarem na Praça D. João I, os manifestantes rumaram à Avenida dos Aliados. Contudo, acabaram por regressar ao ponto de partida.



Seis reivindicações



“Abaixo a lei das rendas, fim dos despejos, fim da compra de imóveis por fundos abutres, mais habitação pública, recuperação de imóveis devolutos para habitação e tetos às rendas” são as principais reivindicações do movimento.



c/ Lusa

A organização da manifestação pelo direito à habitação na Praça D. João I, no centro do Porto, ordenou, ao início da madrugada desta sexta-feira, a desmobilização “imediata” da ação, apontando para o que descreveu como uma “infiltração” de elementos estranhos ao protesto., anunciou aos manifestantes o porta-voz do movimento, Pedro Manuel, cerca da 1h20.Reforçados pela presença de centenas de pessoas,, palco, na véspera, de uma carga policial que resultou em dezenas de feridos. Mas“Nada tem a ver com resistência do movimento, ou resistência à polícia,”, afirmou o porta-voz, ouvido pela equipa de reportagem da RTP no local., prosseguiu.O movimento apela agora à mobilização para sábado, no Porto e em Lisboa, embora admita retomar já esta sexta-feira o protesto.O movimento foi alvo, na madrugada de quinta-feira, de uma, segundo o balanço dos organizadores.Os manifestantes haviam reerguido tendas durante a noite, que acabariam por ser removidas pela polícia. Isto depois de o presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, ter prometido ser “absolutamente implacável com qualquer tentativa de colocação de tendas” na Praça D. João I.Em comunicado,. Na mesma linha,Ainda na quinta-feira,, ao passo queA partir de Bruxelas, na antecâmara da reunião do Conselho Europeu, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, saíra já em defesa das autoridades, descartando que o país estivesse “em turbulência”.O presidente da República reconheceu, por seu turno, o direito de os manifestantes se expressarem livremente, manifestando. Por outro lado,