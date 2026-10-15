Confrontos no Porto. Ministro e diretor da PSP justificam "ação legítima" contra manifestantes

O novo Diretor Nacional da PSP, Pedro Moura, defende a "intervenção devidamente proporcional" contra a manifestação pelo direito à habitação, na zona da Movida no Porto. Os manifestantes denunciam uma operação "desproporcional", acusando os agentes de "violência".





Pedro Moura, ouvido em exclusivo pela RTP, à margem da tomada de posso do novo secretário de Estado da Administração Interna, explica que "houve a necessidade de fazer uma intervenção mais musculada" dado que os manifestantes não atacaram a ordem das autoridades.













“A manifestação estava autorizada até às 00h30, após essa hora não é permitido fazer manifestações e naquele local não é permitido ter as tendas. Foram feitos contactos com as pessoas que estavam naquele local para se retirarem as tendas. Perante o não cumprimento dessa ordem, foi decidido fazer uma intervenção policial devidamente proporcional conforme aquilo que aconteceu”, disse Pedro Moura à RTP, sublinhando que "esteve sempre em coordenação" com o Comando Metropolitano da PSP do Porto.







"Atuação legítima da PSP"





O ministro da Administração Interna, Luís Neves, lamenta a existência de feridos na sequência da intervenção policial no Porto, mas defende "a ação legítima da PSP".













"O direito à manifestação é um direito antigo relevante e democrático e que o aceitamos de uma forma muito ampla e saudável. Contudo, há lei e ordem que têm de ser cumpridas", refere o Ministro da Administração Interna (MAI), Luís Neves.



