Montenegro afasta "país em turbulência". Dezenas de feridos em investida da polícia contra manifestantes no Porto

O segundo acampamento inseria-se no protesto contra a crise imobiliária e o aumento do custo de vida, em curso desde o passado fim de semana.



Depoimento de Tomás Almeida, manifestante hospitalizado, à RTP Antena 1



"Continuar a crescer e não só no Porto"



O porta-voz argumentou haver “autorização para manifestação até dia 20”.

Montenegro defende autoridades e afasta turbulência

c/ Gonçalo Costa Martins - RTP Antena 1

Mais de 30 manifestantes pelo direito à habitação a pernoitar na Praça D. João I, no centro do Porto, ficaram feridos, durante a madrugada desta quinta-feira, no decurso de uma intervenção das forças de segurança destacadas para o local.Em comunicado,, apontando para pelo menos, lê-se na nota."Entre os episódios mais graves,"., localizado perto da Praça D. João I., descreve Luís Silva, para procurar assistência.Na noite de quarta-feira, após uma denominada assembleia popular com mais de meio milhar de pessoas, o porta-voz do movimento, Pedro Manuel, adiantava que fora decidido continuar com o protesto na Praça D. João I “e novamente dormir em tendas”., adiantava o porta-voz em declarações citadas pela agência Lusa, acrescentando que seriam erguidas cerca de 60 tendas.Questionado sobre se o movimento receava nova ação, por parte da Polícia Municipal, para desmantelar o acampamento, Pedro Manuel reconhecia que era essa ”a expectativa, infelizmente”.Antes da operação policial,“O apoio que temos é popular, temos indivíduos de todas as áreas, espectro político, temos idosos, jovens, crianças, trabalhadores, estudantes, temos pessoas de vários partidos que vêm, não institucionalmente, mas pessoalmente, porque esta”, vincou Pedro Manuel.A Polícia Municipal havia já retirado, na segunda-feira, dezenas de tendas montadas na Praça D. João I. Em comunicado, a Câmara Municipal do Porto afirmava, então, que “a ocupação” fora “avaliada pelas entidades competentes e forças de segurança, a quem cabe atuar em conformidade com a lei, não permitindo a ocupação ilegal e degradação do espaço público”.O presidente da Câmara do Porto avisou na quarta-feira que, enfatizou Pedro Duarte.Por sua vez,, mas vincou que“Aquilo que posso dizer é que”, nomeadamente o de circulação ou tranquilidade e ordem pública, considerou, à entrada para a reunião do Conselho Europeu em Bruxelas.“As autoridades devem atuar (…) com base nos princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade. E sempre que for necessário para garantir a autoridade pública e do Estado, naturalmente agir perante as ofensas que alguns cidadãos possam fazer sobre isso”.Questionado sobre se teme que os confrontos no Porto sejam o início de manifestações mais violentas, como as que se têm registado em França,, afirmou Luís Montenegro.“Nós não temos essa instabilidade, nós não temos esse nível de conflitualidade e não podemos cair no erro de considerar que escassas pessoas dão agora uma ideia de um país que parece que está agora em turbulência. Não está”, assegurou.