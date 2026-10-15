Habitação. Seguro responsabiliza "todos os partidos" por falta de soluções







Em direto a partir da Eslovénia, onde participa na reunião anual do Grupo de Arraiolos, constituído por chefes de Estado de países da União Europeia, classificou os protestos como um direito natural à livre expressão, pedindo, ainda assim, que os jovens respeitem a lei.

Em direto a partir da Eslovénia, onde participa na reunião anual do Grupo de Arraiolos, constituído por chefes de Estado de países da União Europeia,, pedindo, ainda assim, que os jovens respeitem a lei.





“[A Constituição] diz que todos têm de cumprir a lei. O pior que pode acontecer é que, quando se luta por causas justas, a forma que é encontrada vá contra a lei. Todos nós temos de cumprir a lei", disse.







O Movimento pela Habitação, que está em protesto no Porto pelo quinto dia consecutivo, denunciou uma intervenção policial violenta durante a madrugada.



Luís Montenegro falou em tranquilidade e pediu aos manifestantes do Movimento pela Habitação que "não sejam egoístas". António José Seguro recusou comentar o posicionamento do primeiro-ministro, mas apontou responsabilidades a todas as forças políticas.“Todos os responsáveis políticos” têm a obrigação de apresentar soluções, indicou.