Habitação. Seguro responsabiliza "todos os partidos" por falta de soluções

Habitação. Seguro responsabiliza "todos os partidos" por falta de soluções

O Presidente da República comentou o direito de os manifestantes se expressarem livremente e afirmou compreender as motivações dos mais jovens, recordando que devem cumprir as obrigações de cidadania. O chefe de Estado apelou a que todos os partidos chegassem a um entendimento comum.

Nicole Russo - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Paulo Novais - Lusa

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Luís Montenegro falou em tranquilidade e pediu aos manifestantes do Movimento pela Habitação que "não sejam egoístas". António José Seguro recusou comentar o posicionamento do primeiro-ministro, mas apontou responsabilidades a todas as forças políticas.

“A habitação é um problema que necessita de uma resposta” e “entendimentos interpartidários”. “Todos os responsáveis políticos” têm a obrigação de apresentar soluções, indicou.

 
Em direto a partir da Eslovénia, onde participa na reunião anual do Grupo de Arraiolos, constituído por chefes de Estado de países da União Europeia, classificou os protestos como um direito natural à livre expressão, pedindo, ainda assim, que os jovens respeitem a lei.

“[A Constituição] diz que todos têm de cumprir a lei. O pior que pode acontecer é que, quando se luta por causas justas, a forma que é encontrada vá contra a lei. Todos nós temos de cumprir a lei", disse.

O Movimento pela Habitação, que está em protesto no Porto pelo quinto dia consecutivo, denunciou uma intervenção policial violenta durante a madrugada.

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