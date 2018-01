Partilhar o artigo Autarca indignado e desiludido com encerramento dos CTT no Socorro, em Lisboa Imprimir o artigo Autarca indignado e desiludido com encerramento dos CTT no Socorro, em Lisboa Enviar por email o artigo Autarca indignado e desiludido com encerramento dos CTT no Socorro, em Lisboa Aumentar a fonte do artigo Autarca indignado e desiludido com encerramento dos CTT no Socorro, em Lisboa Diminuir a fonte do artigo Autarca indignado e desiludido com encerramento dos CTT no Socorro, em Lisboa Ouvir o artigo Autarca indignado e desiludido com encerramento dos CTT no Socorro, em Lisboa

Tópicos:

Alcântara, Arco, Avenida Loulé Filipa Lencastre Sintra, Belas, CTT, Coelho, Massamá,