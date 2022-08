Autarcas da Guarda, Covilhã e Belmonte estiveram reunidos com a Proteção Civil

A Proteção Civil esteve reunida com autarcas da região da Serra da Estrela em Belmonte. No final Duarte Costa, presidente da ANEPC, afirmou que em análise "estiveram as medidas a ser implementadas no terreno e o que é necessário alterar" no combate ao fogo.