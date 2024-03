Autarquia de Paços de Ferreira alvo de buscas

a Procuradoria-Geral Regional do Porto refere que a operação começou por volta das 7h00 e envolve meios da GNR e da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, além de magistrados do Ministério Público.



As diligências estão a ser executadas no âmbito de um inquérito que corre em segredo de justiça e que investiga a eventual prática de um crime de poluição no Rio Ferreira. Em comunicado,As diligências estão a ser executadas no âmbito de um inquérito que corre em segredo de justiça e que investiga Até ao momento, não foram emitidos mandados de detenção.



A Antena 1 já contactou a autarquia de Paços de Ferreira. Fonte da Câmara confirma as buscas e remete mais informações para uma nota escrita, que será divulgada mais tarde. A Antena 1 já contactou a autarquia de Paços de Ferreira. Fonte da Câmara confirma as buscas e remete mais informações para uma nota escrita, que será divulgada mais tarde.