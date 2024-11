Autoestrada 24 reabriu após acidente mortal perto de Vila Real

O acidente aconteceu esta manhã, pelas 08:30, ao quilómetro 77 da A24, tendo ficado cortado ao trânsito o troço entre os nós de Nogueira e da zona industrial de Vila Real, no sentido sul--norte (Régua -- Vila Real).

A fonte da GNR disse que a circulação rodoviária foi restabelecida pelas 11:45.

Segundo disse esta manhã o comandante do destacamento de trânsito de Vila Real, o capitão Miguel Teixeira, do acidente resultaram cinco vítimas, designadamente dois homens que morreram, duas mulheres que ficaram com ferimentos graves e ainda um ferido ligeiro, com idades compreendidas entre os 58 e 75 anos.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Vila Real e os óbitos foram declarados no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Para o local foi acionada a equipa do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.