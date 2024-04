Autoridade marítima fez 249 salvamentos em zonas balneares nos últimos três dias

"No último fim de semana, de 12 a 14 de abril, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) assistiu a uma grande afluência às praias portuguesas, registando-se, ao longo destes três dias, 249 salvamentos nas praias sob jurisdição da AMN", pode ler-se no comunicado divulgado.

É também referido que neste período de subida das temperaturas e sol, ocorreu um quarto desaparecimento, fora de áreas balneares. O caso é relativo ao jovem que caiu à água na zona do Cais do Sodré, em Lisboa.

A AMN recomenda à população uma série de cuidados devido à continuação de bom tempo, lembrando que nesta época do ano ainda há "um mar de inverno" e "um risco elevado devido aos efeitos da agitação marítima".

Entre as recomendações, a AMN apela que se vigie permanentemente as crianças, não permitindo que se afastem e que se mantenham sempre próximas de um adulto.

Não se deve também virar as costas ao mar, oferecendo sempre uma distância de segurança em relação à linha de água, para evitar ser surpreendido por uma onda.

A AMN apela ainda que, caso se testemunhe uma situação de perigo dentro de água, se peça ajuda através do 112 e que não se entre na água.

As autoridades marítimas estão hoje envolvidas em diversas buscas por água e/ou terra devido a desaparecimentos durante o fim de semana em águas marítimas e fluviais: na praia da Costa Nova, em Ílhavo, no distrito de Aveiro; na praia da Vieira, na Marinha Grande, distrito de Leiria; no rio Tejo, em Lisboa; e na praia dos Salgueiros, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

Na praia de Salgueiros, prosseguem hoje as buscas, na área que vai da Aguda à foz do rio Douro, pelo rapaz de 16 anos e nacionalidade marroquina que desapareceu na tarde de sexta-feira.

Mantêm-se também as buscas, numa extensão de 25 quilómetros para sul da entrada da Barra do Porto de Aveiro, para encontrar o jovem de 19 anos que desapareceu no domingo no mar da praia da Costa Nova.

O jovem, com nacionalidade brasileira, encontra-se desaparecido após alegadamente ter ido a banhos e ter sido arrastado pela forte corrente.

Foram também retomadas as buscas para encontrar um jovem de 21 anos que está desaparecido desde o final da tarde de sábado na praia da Vieira. O alerta para uma situação de afogamento envolvia dois jovens, mas um deles, de 26 anos, foi resgatado e transportado ao hospital.

Um jovem de nacionalidade cabo-verdiana e nascido em 1998, segundo a Polícia Marítima, desapareceu na manhã de domingo no Cais do Sodré e um amigo lançou-se à agua para salvá-lo, mas acabou por ter de ser ajudado por uma terceira pessoa. Também neste caso prosseguem as operações de busca.