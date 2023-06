Autoridades marítimas detiveram dois sírios ao largo da costa do Algarve

Um pedido de socorro no mar levou à intervenção da Polícia Marítima. As autoridades portuguesas detiveram dois sírios ao largo da costa do Algarve, acusados de terem entrado clandestinamente num navio mercante com bandeira portuguesa e de terem ameaçado a tripulação.