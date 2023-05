Autoridades retomam buscas por Madeleine McCann na barragem do Arade

As buscas da Polícia Judiciária e da GNR desencadeadas terça-feira, na barragem do Arade, em Silves, devem prolongar-se por mais dois dias. As diligências, levadas a cabo no âmbito do caso do desaparecimento de Madeleine McCann, ainda não permitiram encontrar quaisquer vestígios significativos. A RTP apurou que, por agora, foi apenas recolhida terra para análise.