Avança a capitania. Efeitos da depressão Marta no rio Douro só devem ser sentidas de madrugada

O comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, anunciou, no ponto da situação das 12:40, o deslocamento da depressão Marta para o norte do país, afetando assim outras regiões que até agora não estavam previstas.

Questionado sobre o novo quadro meteorológico, Pedro Cervaens começou por responder que na última noite a "cota do rio Douro desceu mais de um metro, ficando nos 5,1 metros quando, na madrugada anterior, na mesma preia-mar, tinha estado nos 6,15 metros", pormenor que disse ser "bastante significativo" e que pode, em parte, amenizar os efeitos da chegada da depressão.

"A próxima preia-mar, em princípio, não será também crítica porque houve um abaixamento significativo da cota", assinalou o oficial, confirmando que a chegada da depressão trará "bastante chuva na parte interior norte e também em Espanha".

Prosseguir a monitorização é, o para comandante adjunto, o caminho a seguir, admitindo "a probabilidade dos caudais que, entretanto, em média têm baixado para os cinco mil metros cúbicos por segundo na Barragem de Crestuma, poderem aumentar" determinando a "implementação de mais algumas medidas para além daquelas que já estão no terreno".

Questionado se vê isso como provável acontecer na próxima preia-mar ou só de madrugada, Pedro Cervaens respondeu que poderá surgir "só durante a próxima madrugada".

"Eu creio que na próxima preia-mar as coisas estão bastante controladas, porque a água demora algum tempo a chegar ao estuário. Vai demorar seguramente", disse.

E prosseguiu: "pode ser que a Régua seja afetada um pouco mais cedo, mas no estuário, só durante a próxima madrugada, eventualmente".