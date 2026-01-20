País
Avança videovigilância em Porto de Mós e Mira de Aire após aumento de população e de turistas
A instalação de "15 a 20 câmaras" vai acontecer nas zonas mais movimentadas e a autarquia espera que no máximo no inicio do próximo ano estejam em pleno funcionamento.
Fotografia: Câmara Municipal de Porto de Mós
Já foi assinado o protocolo entre o Município de Porto de Mós e a GNR que prevê a instalação de 15 a 20 câmaras nas zonas mais movimentadas das duas vilas.
O investimento, a suportar pela autarquia, ronda os 250 mil euros.
Ouvido pela Rádio pública o presidente da Câmara Porto de Mós , Jorge Vala diz que "o concelho apresenta baixos índices de criminalidade face à média nacional, mas que é preciso reforçar a sensação de segurança dos munícipes aumentando a capacidade de atrair população".