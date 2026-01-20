Avança videovigilância em Porto de Mós e Mira de Aire após aumento de população e de turistas

Fotografia: Câmara Municipal de Porto de Mós

Cada vez há mais municipios a aderir à videovigilancia em coordenação com as Forças policiais e a Câmara de Porto de Mós defende que se trata de uma medida para a prevenção da criminalidade com a população a aumentar e com a procura turistica, como é o caso das Grutas de Mira de Aire.



Já foi assinado o protocolo entre o Município de Porto de Mós e a GNR que prevê a instalação de 15 a 20 câmaras nas zonas mais movimentadas das duas vilas.



O investimento, a suportar pela autarquia, ronda os 250 mil euros.

Ouvido pela Rádio pública o presidente da Câmara Porto de Mós , Jorge Vala diz que "o concelho apresenta baixos índices de criminalidade face à média nacional, mas que é preciso reforçar a sensação de segurança dos munícipes aumentando a capacidade de atrair população".