Averiguações preventivas. Sindicato dos Magistrados do Ministério Público defende acesso a documentos

Teresa Correia – Antena 1



Amadeu Guerra emitiu esta semana uma diretiva de sete páginas a que o jornalteve acesso.O Procurador-Geral da República define novas regras para inquéritos preliminares como os que recentemente implicaram Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos.Uma das regras é vedar o acesso ao processo de qualquer pessoa ou entidade no caso de a averiguação ser arquivada.Apesar desta crítica, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público saúda a maior parte das regras definidas por Amadeu Guerra, entre elas a concentração dos processos no DCIAP.