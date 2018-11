Avião da holandesa Transavia aterra de emergência em Faro

Carlos Santos Neves - RTP12 Nov, 2018, 13:38 / atualizado em 12 Nov, 2018, 14:37 | País

“A Força Aérea ativou hoje a parelha de F-16M, em alerta permanente na Base Aérea N.º 5 (Monte Real), para assistir uma aeronave da companhia aérea holandesa Transavia, que declarou emergência após descolar do Funchal”, lê-se em comunicado enviado às redações.Foi ativado “todo o sistema primário de Busca e Salvamento” durante a operação de escolta.



Ainda segundo a Força Aérea, o avião da Transavia, um Boeing 737, transportava 149 passageiros.



“Comunicou problemas de pressurização quando fazia a ligação com Amesterdão, tendo divergido e aterrado em segurança no Aeroporto de Faro pelas 12h51. O voo foi escoltado pelas aeronaves F-16 da Força Aérea”, detalha o mesmo ramo das Forças Armadas.



Duarte Baltazar - RTP



Antena 1



“Esta é a segunda vez que a Força Aérea ativa a parelha de F-16 para escoltar uma aeronave civil em dificuldades em menos de 24 horas”, assinala-se na mesma nota, numa referências aos acontecimentos de domingo com um avião da Air Astana.O aparelho da Air Astana ficou ontem incontrolável logo após ter descolado de Alverca. Aterrou de emergência, à terceira tentativa, no aeroporto de Beja. A tripulação chegou a pedir instruções à controladora de voo para uma possível amaragem no Rio Tejo ou no oceano atlântico.O caso está a ser investigado pelas autoridades portuguesas. Os primeiros dados avançados pela companhia cazaque apontam para problemas nos eixos de controlo.