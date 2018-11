Air Astana aponta problemas nos eixos de controlo

RTP12 Nov, 2018, 11:11 / atualizado em 12 Nov, 2018, 11:56 | País

A "aeronave apresentava desvios de estabilidade do eixo longitudinal (roll-axis, no original)", segundo as indicações iniciais, disse fonte oficial da companhia do Cazaquistão, em resposta à agência Lusa.





A transportadora referiu que o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) "vai controlar as ações" da investigação, enquanto o fabricante do avião, a Embraer, "será envolvido e consultado de perto".





À questão da Lusa sobre responsabilidades neste processo, a companhia sublinhou estar, atualmente, "focada em apoiar a investigação formal pelo GPIAAF".





"Qualquer comentário a esse respeito seria inapropriado", acrescentou a mesma fonte.





O GPIAAF está já no terreno a investigar o incidente deste domingo que envolveu um avião Embraer, da companhia aérea Air Astana, do Cazaquistão. Uma equipa deste gabinete esteve ainda no domingo a fazer as primeiras inquirições e já voltou à Base Aérea de Beja esta segunda-feira. Ainda não são conhecidos dados preliminares desta investigação.





A aeronave descolou de Alverca às 13h21 e declarou estar em situação de emergência por volta 14h40.







O piloto ainda ponderou amarar no Rio Tejo ou no mar, mas acabou por ser encaminhado para a Base Aérea de Beja por F-16 da Força Aérea Portuguesa, onde as condições climatéricas e o menor volume de tráfego aéreo eram mais propícias a uma aterragem de emergência. O avião aterrou à terceira tentativa em Beja, às 15h28, depois de ter recuperado o controlo de alguns instrumentos que tinham falhado anteriormente.







A aterragem foi bem sucedida, não havendo registo de danos materiais ou físicos. Dos seis tripulantes a bordo, dois foram levados ao hospital de Beja por “não se sentirem muito bem”, devido a “todo o stress” causado pela situação. Tiveram alta ainda no domingo.







As autoridades tentam agora responder à questão de porque razão a aeronave Embraer E190 apresentou problemas uma hora depois de ter levantado voo de Alverca, após ter concluído trabalhos de manutenção na OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, detida pelo Estado português (35 por cento) e pela Embraer (65 por cento), a empresa fabricante da aeronave.







A OGMA já garantiu estar a colaborar com as autoridades aeronáuticas na investigação sobre as causas do incidente, confirmando que a aeronave esteve em Alverca em trabalhos de manutenção.







Certo é que o voo KZR 1388, que deveria seguir para Minsk, capital de Bielorrúsia teve problemas uma hora após levantar voo. Nas comunicações com a torre de controlo do aeroporto de Lisboa, o piloto revelava que a aeronave estava “completamente incontrolável” e que “o controlo de voo está com problemas”. Fonte aeronáutica revelou à Lusa ter-se tratado de um “falha crítica nos sistemas de navegação e controlo de voo”.











De acordo com o comandante da Base Aérea N.º 11, a de Beja, os tripulantes estavam já no domingo a ser inquiridos pelo gabinete de prevenção de acidentes civil e já tinham sido inquiridos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, um procedimento normal por se tratar de cidadãos estrangeiros.











A aeronave permanece na Base Aérea de Beja, a aguardar a realização de todas as peritagens necessárias, para ser então reparada.







"É uma aeronave que está avariada. A companhia (Air Astana) terá que fazer as suas diligências junto de quem de direito para reparar a aeronave para ela poder sair daqui", mas, entretanto, "aqui ficará até que fique pronta", afirmou o coronel piloto-aviador Fernando Costa, comandante da na Base Aérea N.º 11, que garantiu que a reparação não será feita por militares portugueses.