O Ministro da Defesa destacou a capacidade de resposta da Força Aérea

Tentou aterrar em Lisboa mas não conseguiu, sendo obrigado a fazer uma trajetória irregular enquanto despejava combustível. Chegou a ser ponderada uma amaragem no rio Tejo.



O aparelho acabou por seguir para o aeroporto de Beja com o apoio de um F-16 da Força aérea onde conseguiu aterrar à terceira tentativa.



O Ministro da Defesa elogia trabalho da Força Aérea no apoio à aterragem de emergência do avião da Air Astana.