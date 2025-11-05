Aviso de chuva e vento forte. Dezenas de ocorrências registadas até ao início da manhã

O IPMA prevê ainda aumento da agitação marítima na costa ocidental, com ondas do quadrante oeste de quatro a cinco metros, podendo temporariamente atingirem entre os cinco a seis metros entre a noite de hoje e a madrugada de quinta-feira. Foi emitido aviso laranja de agitação marítima para esse período.





Na região do Porto, na Foz do Douro, a circulação pedonal e rodoviária está interrompida desde as 19h00 de terça-feira, por precaução devido ao mau tempo, ao vento e à agitação marítima.









O trânsito será reestabelecido assim que as condições o permitam.Na zona de Vila Franca de Xira, onde há risco de inundação por ser uma zona ribeirinha, não foi reportada nenhuma situação considerada grave. Houve queda de árvores, mas sem causar danos maiores.





c/ Lusa

O aviso passará entretanto a amarelo, com chuva “por vezes forte e acompanhada de trovoada”. Há também avisos amarelos por causa do vento, estando previstas rajadas que podem chegar aos 80 quilómetros por hora no litoral. Nas terras altas o vento forte pode ser de 100 quilómetros por hora.Na zona de Alcântara, por exemplo, esteve tudo muito tranquilo. Os Bombeiros Sapadores de Lisboa informaram que há registo de 47 ocorrências, estando a maioria relacionadas com inundações e queda de árvores.Mesmo em zonas como túneis na cidade não houve inundações, contrariamente ao que costuma acontecer."Na sub-região de Lisboa foram registadas 65 ocorrências, em Setúbal 18 e no Oeste 12 e as restantes espalhadas por outras regiões do continente, mas nada de grave", indicou Rui Oliveira da ANEPC.