Aviso de chuva e vento forte. Dezenas de ocorrências registadas até ao início da manhã
Quase todo o país está esta quarta-feira em alerta por causa do mau tempo, depois de uma madrugada com chuva forte e trovoada. A Proteção Civil registou 150 ocorrências entre a meia-noite e as 7h00, devido à chuva e ao vento, e o Instituto do Mar e da Atmosfera registou mais de 30 mil descargas elétricas.
À exceção de Bragança, todos os distritos de Portugal continental estavam, ao início da manhã, debaixo de aviso laranja por causa da chuva forte, mantendo-se o risco de inundações. O território está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento.
O aviso passará entretanto a amarelo, com chuva “por vezes forte e acompanhada de trovoada”. Há também avisos amarelos por causa do vento, estando previstas rajadas que podem chegar aos 80 quilómetros por hora no litoral. Nas terras altas o vento forte pode ser de 100 quilómetros por hora.
O alerta laranja é para todo o país, mas a maior preocupação é para as zonas ribeirinhas e para a força do vento. Na zona de Alcântara, por exemplo, esteve tudo muito tranquilo. Os Bombeiros Sapadores de Lisboa informaram que há registo de 47 ocorrências, estando a maioria relacionadas com inundações e queda de árvores.
Mesmo em zonas como túneis na cidade não houve inundações, contrariamente ao que costuma acontecer. A ANEPC registou 150 ocorrências: 91 foram inundações, 42 corresponderam a quedas de árvore e as restantes quedas de estruturas e pequenos deslizamentos de terras, sobretudo na sub-região de Lisboa.
"Na sub-região de Lisboa foram registadas 65 ocorrências, em Setúbal 18 e no Oeste 12 e as restantes espalhadas por outras regiões do continente, mas nada de grave", indicou Rui Oliveira da ANEPC.
O IPMA prevê ainda aumento da agitação marítima na costa ocidental, com ondas do quadrante oeste de quatro a cinco metros, podendo temporariamente atingirem entre os cinco a seis metros entre a noite de hoje e a madrugada de quinta-feira. Foi emitido aviso laranja de agitação marítima para esse período.
Na região do Porto, na Foz do Douro, a circulação pedonal e rodoviária está interrompida desde as 19h00 de terça-feira, por precaução devido ao mau tempo, ao vento e à agitação marítima.
O trânsito será reestabelecido assim que as condições o permitam.Na zona de Vila Franca de Xira, onde há risco de inundação por ser uma zona ribeirinha, não foi reportada nenhuma situação considerada grave. Houve queda de árvores, mas sem causar danos maiores.
c/ Lusa