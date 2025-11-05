Caíram 23 mil raios em 12 horas. Trovoada deixou cerca de 60 mil clientes sem eletricidade

às 9h00 a quebra ainda afetava cerca de 60 mil pessoas. Parte do fornecimento foi entretanto restabelecido. a situação está longe de estar resolvida, afetando ainda milhares de pessoas. O número pode ainda aumentar porque o mau tempo persiste, explicou o responsável pela gestão e operação da rede elétrica. De acordo com Pedro Marques, gestor da rede elétrica da E-Redes à Antena 1,. Parte do fornecimento foi entretanto restabelecido.Ouvido pela Antena 1, Pedro Marques admitiu que





Registo do IPMA das descargas elétricas pelas 9h00 desta quarta-feira

O apuramento assenta na rede de deteção e localização de descargas elétricas atmosféricas do IPMA em Portugal continental, distribuída por Viana do Castelo, Bragança, Castelo Branco, Santa Cruz e Olhão.

c/ Lusa



As perturbações que começaram cerca das 4h00 atingiram sobretudo as regiões centro e norte do país.Recorde-se que o IPMA emitiu para esta quarta-feira avisos amarelos de trovoada para todos os distritos continentais, à exceção de Bragança.O país está a ser fustigado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, que causa chuva, trovoadas e vento.associadas à chuva e ao vento.