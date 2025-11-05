País
Caíram 23 mil raios em 12 horas. Trovoada deixou cerca de 60 mil clientes sem eletricidade
A forte trovoada que assolou a madrugada e a manhã desta quarta-feira, em Portugal continental, deixou milhares de pessoas sem luz.
De acordo com Pedro Marques, gestor da rede elétrica da E-Redes à Antena 1, às 9h00 a quebra ainda afetava cerca de 60 mil pessoas. Parte do fornecimento foi entretanto restabelecido.O número pode ainda aumentar porque o mau tempo persiste, explicou o responsável pela gestão e operação da rede elétrica.Ouvido pela Antena 1, Pedro Marques admitiu que a situação está longe de estar resolvida, afetando ainda milhares de pessoas.
Registo do IPMA das descargas elétricas pelas 9h00 desta quarta-feira
As perturbações que começaram cerca das 4h00 atingiram sobretudo as regiões centro e norte do país. Os distritos mais afetados são Santarém, Portalegre e Castelo Branco.
Entre as 20h00 de terça-feira e as 8h00, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera teve registo de perto de 23 mil raios.O apuramento assenta na rede de deteção e localização de descargas elétricas atmosféricas do IPMA em Portugal continental, distribuída por Viana do Castelo, Bragança, Castelo Branco, Santa Cruz e Olhão.
Recorde-se que o IPMA emitiu para esta quarta-feira avisos amarelos de trovoada para todos os distritos continentais, à exceção de Bragança.
O país está a ser fustigado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, que causa chuva, trovoadas e vento.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou, por sua vez, 150 ocorrências das 0h00 às 7h00 associadas à chuva e ao vento.
c/ Lusa
