Aviso laranja devido ao calor até 6.ª feira em Castelo Branco, Guarda e Bragança

O aviso laranja, o segundo mais grave, deve-se à "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima" para estes três distritos foi prolongado até sexta-feira, de acordo com o comunicado do instituto.

Já os distritos de Évora, Beja e Portalegre vão estar sob aviso laranja até às 18:00 de quinta-feira, passando a aviso amarelo até ao final do dia de quinta-feira.

Vila Real e Viseu estão sob aviso amarelo até às 06:00 de quinta-feira, quando passam a laranja até às 18:00 de quinta-feira.

Em Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Aveiro, Braga e Lisboa está em vigor um aviso amarelo até ao final do dia de quinta-feira, enquanto em Santarém, Leiria e Coimbra o aviso amarelo do IPMA vigora até às 18:00 de sexta-feira.

O Governo anunciou hoje que vai prolongar a situação de alerta, que estava em vigor até quarta-feira, até ao final do dia da próxima sexta-feira, devido ao risco agravado de incêndio rural.

A renovação da situação de alerta tem como base dois motivos principais: a continuação de temperaturas elevadas em todo o país para os próximos dias e a diminuição de ignições devido às proibições determinadas.

Entre as medidas em vigor estão a proibição de acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, de acordo com os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como a realização de queimas e queimadas, ficando igualmente suspensas as autorizações emitidas para esse período.

A situação de alerta implica também a proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e rurais com o recurso a maquinaria e o uso de fogo de artifício e outros artefactos pirotécnicos. Neste caso, também as autorizações já emitidas ficam suspensas.