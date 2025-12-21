Aviso laranja em onze distritos devido a queda de neve e agitação marítima

Depois de uma noite de muita neve no interior norte e centro do país, este domingo 11 distritos estão sob aviso laranja - o segundo mais elevado - devido à queda de neve e à agitação marítima, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a neve caiu em força no sábado em Montalegre, Vila Pouca de Aguiar e Bragança.



Também nevou em Moimenta da Beira, Guarda, Trancoso e Chaves.



Portugal está a ser afetado por duas frentes frias e uma massa de ar polar, o que traz chuva, frio e muita neve até depois do Natal.



Os distritos de Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estão em alerta laranja para a queda de neve até às 09h00 deste domingo, prevendo-se "vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados", de acordo com um comunicado do IPMA.



Na nota, o IPMA estende ainda o alerta laranja para agitação marítima em sete distritos, estando este agora em vigor até às 12h00 desta tarde.



Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo estão todos com previsão de "ondas de noroeste com cinco a seis metros e altura máxima de dez metros".



O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



O inverno começa este domingo, com previsão de chuva, queda de neve e temperaturas máximas a variar entre os quatro e os 14 graus Celsius, segundo o IPMA.



c/ Lusa