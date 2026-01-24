Avisos vermelhos em 10 distritos até à meia-noite por causa da agitação marítima

Os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo estão, até às 00:00 de domingo, sob aviso vermelho por causa da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o aviso vermelho (o mais grave) deve-se à possibilidade de ondas com sete a nove metros de altura significativa, podendo atingir 15 metros de altura máxima, com período de pico de 15/17 segundos.

Estes são alguns dos efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal Continental.

O IPMA também emitiu vários avisos de neve, advertindo para possível perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, bem como para chuva e vento.

Os mesmos distritos entram em aviso laranja (o segundo mais grave) às 00:00 de domingo até às 00:00 de segunda-feira por previsão de ondas de cinco a sete metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima, com período de pico de 14/15 segundos.

O IPMA emitiu avisos amarelos para Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.

O aviso vermelho é o mais grave e é emitido sempre que existem situações extremas, já o laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Face a estas condições, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha Portuguesa recomendam, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, o regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução.

À população em geral, desaconselham a prática de passeios junto à orla costeira e nas praias, assim como a prática de atividades em zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação.