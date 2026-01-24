Avisos vermelhos em 10 distritos até à meia-noite por causa da agitação marítima
Ondas com sete a nove metros de altura, podendo atingir 15 metros de altura máxima, são alguns dos efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal Continental.
Os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo estão, até às 00:00 de domingo, sob aviso vermelho por causa da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Segundo o IPMA, o aviso vermelho (o mais grave) deve-se à possibilidade de ondas com sete a nove metros de altura significativa, podendo atingir 15 metros de altura máxima, com período de pico de 15/17 segundos.
Estes são alguns dos efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal Continental.
O IPMA também emitiu vários avisos de neve, advertindo para possível perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, bem como para chuva e vento.
Os mesmos distritos entram em aviso laranja (o segundo mais grave) às 00:00 de domingo até às 00:00 de segunda-feira por previsão de ondas de cinco a sete metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima, com período de pico de 14/15 segundos.
O IPMA emitiu avisos amarelos para Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.
O aviso vermelho é o mais grave e é emitido sempre que existem situações extremas, já o laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
Face a estas condições, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha Portuguesa recomendam, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, o regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução.
À população em geral, desaconselham a prática de passeios junto à orla costeira e nas praias, assim como a prática de atividades em zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação.