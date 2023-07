Bactéria multirresistente em Santa Maria. "Não há razão para alarmismo"

Foto: João Marques - RTP

o aparecimento da bactéria "não teve a ver com as instalações, desde que haja e, há naturalmente, procedimentos de controlo da infeção. Eles existem no Hospital de Santa Maria".



"O que é notícia é precisamente que os procedimentos de controlo da infeção estão a funcionar. Primeiramente isolaram no próprio serviço os prematuros que tinham essa bactéria, foi evidente que ela se continuava a transmitir, e chegou-se a uma situação em que é desejável não internar mais prematuros naquele serviço para evitar que sejam contaminados e recebam a mesma bactéria", elucidou. O infeciologista frisou que. Primeiramente isolaram no próprio serviço os prematuros que tinham essa bactéria, foi evidente que ela se continuava a transmitir, e", elucidou. Segundo Silva Graça, a bactéria Klebsiella pneumoniae "não tem nada de estranho", mas tem a "particularidade de desenvolver mecanismos que a podem tornar resistente a alguns antibióticos, nomeadamente aos mais utilizados".





O infeciologista fez notar que existem "pouco mais de meia dúzia" de bactérias no intestino que têm a "particularidade do mecanismo de adaptação de resistir aos antibióticos".



"Sabemos que esta particularidade habitualmente desenvolve-se por exposição a esses antibióticos, por vezes em que o seu uso não é o mais adequado é excessivo", prosseguiu.



"Uma particularidade que faz com que a bactéria possa ter uma agressividade e uma perigosidade particularmente quando estamos a tratar doentes que são prematuros".



Trata-se de bebés "com maior vulnerabilidade e muitas delas com o próprio sistema imunitário amadurecido e com as condições de defesa que teriam mais tarde. O que, naturalmente, aumenta a preocupação".



"Estas bactérias, a nível hospitalar tornado-se resistentes, dificultam o tratamento das infeções. As opções terapêuticas que temos para tratar essas infeções são menores e diferentes das habituais, o que faz com que os quadros clínicos sejam mais graves", acrescentou Silva Graça. O infeciologista fez notar que existem "pouco mais de meia dúzia" de bactérias no intestino que têm a "particularidade do mecanismo de adaptação de resistir aos antibióticos"."Sabemos que", prosseguiu."Uma particularidade que faz com que a bactéria possa ter uma agressividade e uma perigosidade particularmente quando estamos a tratar doentes que são prematuros"."Estas bactérias, a nível hospitalar tornado-se resistentes, dificultam o tratamento das infeções. As opções terapêuticas que temos para tratar essas infeções são menores e diferentes das habituais, o que faz com que os quadros clínicos sejam mais graves", acrescentou Silva Graça. O infeciologista garantiu que ainda existem "antibióticos alternativos".



Silva Graça recordou que os bebés infetados estão em isolamento, noutra área do hospital, e que o serviço de neonatologia foi encerrado "para quebrar a transmissão".



O infeciologista sublinha que as crianças "estão sujeitas a vigilância" e neste momento a bactéria "não está a ter características agressivas. Não está a provocar doença. Não está a provocar o que mais tememos que é a entrada em circulação sanguínea, que provoca os quadros de sepsis e de infeção generalizada. Não é felizmente o caso".

Silva Graça recordou que os bebés infetados estão em isolamento, noutra área do hospital, e que o serviço de neonatologia foi encerrado "para quebrar a transmissão".