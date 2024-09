Baião desespera por meios aéreos

O autarca explica que, segundo a Proteção Civil, os aviões e helicópteros não podem operar devido à existência de muito fumo.O presidente da câmara de Baião relata que as equipas de emergência procederam, desde o início do dia, à evacuação de várias aldeias na freguesia de Teixeira e Teixeiró (em zona de encostas da Serra do Marão), de onde foram retiradas dezenas de habitantes, por precaução, e que essa operação ainda decorre.Para Paulo Pereira, a frente de fogo mais preocupante é a que entrou no concelho vinda do concelho vizinho de Santa Marta de Penaguião e que se aproxima de habitações.Há também um incêndio que deflagrou, ontem ao fim da tarde, em Teixeira e Teixeiró, provindo de Mesão Frio, e que está a ser combatido pelos Bombeiros de Mesão Frio.O autarca não hesita em qualificar os incêndios como "uma tragédia" para Baião e para o Marão e lamenta que não haja meios de reforço aéreos e humanos para acorrer à situação do concelho.