"Bairro Alto é cada vez mais uma disneylândia do álcool"

Arlinda Brandão - Antena 1

Os habitantes deste Bairro histórico de Lisboa pedem medidas urgentes perante uma continuada degradação do espaço público, mas também da vida no interior dos prédios onde os turistas ficam alojados.



Para debater a situação vai acontecer no próximo sábado, dia 15 de novembro, a primeira Assembleia aberta da nova Associação de moradores Somos Bairro Alto, constituída no Verão passado. O encontro vai acontecer pelas 15h30, no Mercado de Ofícios do Bairro Alto (MOBA).