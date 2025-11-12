País
"Bairro Alto é cada vez mais uma disneylândia do álcool"
O Bairro Alto é cada vez mais uma "disneylândia do álcool com as queixas sobre o ruído e a falta de limpeza a aumentarem". O alerta é da Associação Somos Bairro Alto que refere à Rádio Pública que os moradores queixam-se de estar a viver no meio de um " parque de diversões", lamentando a instalação de um clima de "permissividade total".
Arlinda Brandão - Antena 1
Para debater a situação vai acontecer no próximo sábado, dia 15 de novembro, a primeira Assembleia aberta da nova Associação de moradores Somos Bairro Alto, constituída no Verão passado. O encontro vai acontecer pelas 15h30, no Mercado de Ofícios do Bairro Alto (MOBA).