Baixas médicas até 3 dias passam a ser justificadas pela SNS24

As baixas médicas até três dias vão passar a ser justificadas a partir da Linha SNS24 sem necessidade de atestado do médico de família. A medida deverá entrar em vigor a três de abril. A proposta é do grupo parlamentar do PS e avança em articulação com o Ministério da Saúde. Porém, o trabalhador só pode usufruir de seis dias por ano justificados desta forma.