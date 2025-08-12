Balanço da Proteção Civil. 61 ocorrências, três preocupantes até às 17h

Na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o Comandante Nacional, Mário Silvestre, disse que a luta contra os incêndios mobilizava 1.812 operacionais, com 467 meios terrestres e 128 missões aéreas.

As ocorrências mais preocupantes eram esta tarde os incêndios em Tabuaço, Viseu, em Trancoso, Guarda e em Sirarelhos, Vila Real, onde têm ocorrido várias reativações. Esta tarde um outro incêndio preocupante deflagrou em Santiago do Cacém que mobilizava ao fim do dia 178 operacionais e seis meios aéreos, podendo ser necessário cortar a A2 ao trânsito, admitiu.