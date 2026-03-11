Balanço de 2025. PSP apreendeu mais de seis toneladas de droga e fez 2.949 detenções

A Polícia de Segurança Pública apreendeu, em 2025, mais de 6.470 quilos de droga e deteve 2.949 suspeitos de tráfico - a maior parte em Lisboa, Porto e Setúbal. O balanço da força de segurança foi divulgado esta quarta-feira.No ano passado, foram identificados 5.961 suspeitos de tráfico de droga. Destes, 2.949 acabaram detidos.

Nas esferas de atuação do Comando Metropolitano de Lisboa, do Comando Metropolitano do Porto e do Comando Distrital de Setúbal, foram efetuadas, respetivamente, 1.373, 508 e 386 detenções.

Perto de de 84 por cento (2.468) dos suspeitos detidos são maiores de 21 anos e cerca de 91 por cento (2.691) são homens.Canábis, cocaína, heroína e ecstasy foram as drogas mais apreendidas em 2025.

Em 2025, a PSP apreendeu 6.320,89 quilos de canábis, num total de 3.653 apreensões, a maioria pelo COMETLIS (1.589), seguindo-se o COMETPOR, com 549, e o Comando Distrital de Setúbal, com 445.

Foram ainda apreendidos 127,61 quilos de cocaína em 1.885 apreensões, a maior parte pelo COMETPOR, com perto de 59,17 quilos.Relativamente à heroína, a polícia apreendeu perto de 29,71 quilos, num total de 828 apreensões.





O COMETLIS foi a estrutura com a maior quantidade de heroína apreendida - cerca de 14,64 quilos, seguindo-se o COMETPOR com cerca de 10,15 quilos e o Comando Distrital de Faro com 2,39 quilos.

Em 2025, face ao ano anterior, houve diminuições nas quantidades de quase todas as drogas apreendidas, com a exceção da canábis, que teve um acréscimo de 365 por cento. Verificaram-se reduções de 38 por cento para a cocaína e de 40 por cento para a heroína.

Os dados da PSP mostram que 83,7 por cento da heroína, 65,56 por cento da cocaína e 98,9 por cento do ecstasy entraram no país por via terrestre. No caso da canábis, 88,41 por cento do produto apreendido entrou por via marítima.



c/ Lusa