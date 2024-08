Balseiro Lopes, Vitorino e Moreira da Silva no 4.º Campus da Liberdade com participação de 200 jovens

A edição deste ano da universidade de verão do +Liberdade vai decorrer entre 05 e 08 de setembro, em Peniche, e tem como objetivo, refere o instituto em comunicado, "fomentar o pensamento crítico, o conhecimento, a literacia, o empreendedorismo e a participação cívica".

Para a edição deste ano candidataram-se cerca de 400 jovens de todo o país dos quais foram selecionados "200 jovens de elevado talento para participar" - no ano passado foram selecionados 150.

"O Campus da Liberdade é um evento dedicado ao desenvolvimento e partilha de conhecimento em torno daqueles que são os valores-chave das sociedades mais desenvolvidas do mundo: a defesa da democracia, da liberdade individual e da economia de mercado", refere André Pinção Lucas, diretor executivo do Instituto +Liberdade.

A edição deste ano contará com nomes como o da ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, o ex-ministro Jorge Moreira da Silva e o antigo comissário europeu e também ex-ministro António Vitorino.

Entre os 25 oradores presentes na edição deste ano, está também confirmada a participação de figuras como o antigo ministro Luís Campos e Cunha, dos antigos secretários de Estado Francisco José Viegas e Bruno Maçães e do comentador político João Miguel Tavares

"Juntam-se ainda relevantes académicos e professores universitários, empreendedores, gestores, juristas e muitas outras personalidades de relevo nas suas áreas profissionais e cívicas", acrescenta o instituto em comunicado.

O primeiro dia do evento ficará marcado por uma mesa redonda entre o antigo secretário de Estado e escritor Francisco José Viegas e o comentador político João Miguel Tavares sobre o tema "Cultura e Liberdade".

No segundo dia, o deputado Carlos Guimarães Pinto fará uma apresentação com o tema "Liberalismo Epistémico: O quarto pilar" e a antiga deputada Zita Seabra dará o seu "testemunho de quem lutou pela liberdade" numa palestra no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril.

O terceiro dia está reservado para a participação dos antigos governantes Bruno Maçães, António Vitorino e Jorge Moreira da Silva que intervieram, respetivamente, sobre os desafios geopolíticos, a questão migratória na Europa e os desafios do desenvolvimento sustentável num contexto de policrises.

À ministra da Juventude caberá encerrar o evento com uma intervenção sobre como reter os jovens em Portugal.

O instituto esclarece que este "evento visa democratizar o acesso ao conhecimento, estimular a participação cívica, a literacia económica e financeira e promover o empreendedorismo" e que, para cumprir essa missão, os jovens selecionados pagam uma taxa de 50Euro que inclui o acesso às palestras, alojamento e todas as refeições durante os quatro dias do evento.