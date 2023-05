Banco Alimentar Contra a Fome angariou mais de 1.719 toneladas de alimentos

Ao longo desta semana prossegue a campanha “Ajuda Vale” e a campanha www.alimenteestaideia , que nos últimos tempos têm adquirido um peso crescente nas contribuições dos particulares.A campanha do passado fim de semana decorreu em superfícies comercias de 21 regiões: Abrantes, Algarve, Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Cova da Beira, Évora, Leiria-Fátima, Lisboa, Madeira, Oeste, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, São Miguel, Viana do Castelo, Viseu e Terceira., que apesar do contexto inflacionista e das dificuldades que afetam muitas famílias aderiram à proposta dos Bancos Alimentares que conhecem e nos quais confiam para minorar as carências alimentares com que muitas pessoas se debatem”, lê-se em comunicado enviado às redações.Para a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, Isabel Jonet, “neste primeiro balanço no final de mais uma Campanha,Foi renovada assim esta rede social real, numa uma festa da partilha e da solidariedade, não obstante a situação que afeta tantas famílias”.As 1.719 toneladas de alimentos recolhidos vão ser distribuídos a 2.600 instituições de solidariedade social e a cerca de 400 mil pessoas com carências alimentares comprovadas, sob a forma de cabazes ou refeições confecionadas.

Telejornal de 7 de maio de 2023

Em 2022, os 21 Bancos Alimentares Contra a Fome operacionais distribuíram um total de 28,9 mil toneladas de alimentos (equivalentes a um valor global estimado superior a 44,2 milhões de euros), ou seja, um movimento médio de 116 toneladas por dia útil.O primeiro Banco Alimentar Contra a Fome foi aberto em 1991 em Portugal e estão atualmente em atividade no território nacional 21 Bancos Alimentares, congregados na Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, com o objetivo comum de ajudar as pessoas carenciadas, pela doação e partilha.