Banco Alimentar no Porto está a receber o dobro dos pedidos de ajuda

Em entrevista à Antena 1, a presidente do Banco Alimentar no Porto diz que os pedidos dispararam, neste período de aumento do custo de vida.A responsável do Banco Alimentar do Porto salienta que, até ao momento os portugueses têm sido solidários, nos donativos a esta instituição...Mas Bárbara Barros receia que o custo de vida tão elevado torne mais difícil, no futuro, ajudar quem mais precisa.A repórter Cláudia Aguiar Rodrigues foi conhecer a realidade de quem precisa deste tipo de ajuda e apresenta-nos o caso de uma família que pediu ajuda pela primeira vez ao Banco Alimentar.O marido foi vítima de uma doença súbita, e a mulher teve de deixar o trabalho para cuidar dele. Com isto, não há dinheiro para pagar a alimentação do casal e do filho.Mónica, a mulher, admite que o acto de estender a mão e pedir ajuda para matar a fome, foi um passo difícil e envergonhado.###O Banco Alimentar contra a Fome dá início, amanhã, a uma nova campanha de recolha de alimentos.Cerca de 40 mil de voluntários vão marcar presença, como habitual, junto aos supermercados, para recolher produtos essenciais doados pelos portugueses.A campanha decorre entre sexta-feira e domingo, de norte a sul do país.