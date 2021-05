"Bandidos". Ventura em tribunal, mas não pede desculpa

André Ventura disse que não pede desculpa à família do Bairro da Jamaica no Seixal. O líder do Chega foi a tribunal responder num processo avançado pela família, que se queixou de ofensa à honra e integridade por causa de declarações que Ventura fez num debate para as presidenciais. André Ventura afirmou que voltaria a chamar "bandidos" a algumas das pessoas que apareceram numa fotografia ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa.