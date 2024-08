Banhos permitidos na praia de Matosinhos após novas análises à água

A fonte explicou ter recebido hoje cerca das 17:00 uma indicação da Agência Portuguesa do Ambiente a comunicar o "levantamento da interdição", depois da realização de novas análises entre sexta e segunda-feira.

Consultado pelas 18:30 pela Lusa, a página oficial da APA ainda indicava interdição desde 02 de agosto da Água Balnear de Matosinhos por contaminação microbiológica.

Esta foi a terceira vez desde o arranque da época balnear que os banhos estiveram desaconselhados na praia de Matosinhos, segundo informação do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

Motivo pelo qual, o PSD/Matosinhos instou na terça-feira o município a assegurar a monitorização da qualidade da água das praias e a apostar em novos métodos de limpeza.

"Os autarcas do PSD de Matosinhos não podem deixar de manifestar a sua preocupação pelos resultados demonstrados pelas diversas análises das águas balneares", afirmou Bruno Pereira, em comunicado enviado à Lusa.

A interdição de banhos naquela praia gerou também o descontentamento das escolas de surf que fazem daquele o seu principal local de trabalho.

Segundo Manuel Castro, gerente da Surf Aventura, uma das mais de 10 escolas de surf que existem em Matosinhos, cada dia que passou com interdição a banhos e atividades no mar da Praia de Matosinhos são "centenas de euros de prejuízo".

Nestes últimos dias em que houve um aviso e recomendação a desaconselhamento de banhos e usos de água do mar da Praia de Matosinhos houve "imensos prejuízos" com o cancelamento de aulas de grupo de surf e de `stand up paddle`, eventos de aniversários e alugueres de material, contou, acrescentando que estima ter perdido cerca de 300 euros por dia.

Numa outra escola de surf com 15 anos em Matosinhos, um dos professores contou à Lusa que a empresa registou "90% de perdas" com esta interdição, seja por anulação de campos de férias de crianças, seja com a anulação de aulas de grupo e individuais com turistas.

Segundo aquele responsável, os prejuízos rondam as "centenas de euros" de prejuízos em quatro dias.

"Só ontem [terça-feira] tive de mandar 60 turistas embora", relata, referindo que eram turistas na faixa etária entre os 20 e os 35 anos oriundos da Alemanha, Países Baixos e Itália.