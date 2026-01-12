Bastonário alerta: faltam 14 mil enfermeiros no SNS

Todos os anos são formados três mil enfermeiros e metade pede à Ordem “a declaração para poderem imigrar”. Para o bastonário, o país não está a “reter talentos, nem os profissionais, nomeadamente os enfermeiros” que muita falta fazem.

Luís Filipe Barreira espera poder sentar-se à mesa, em breve, com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, para definir um plano para a contratação de mais enfermeiros para o Serviço Nacional de Saúde.. Para o bastonário, o país não está a “reter talentos, nem os profissionais, nomeadamente os enfermeiros” que muita falta fazem.





Muitos dos enfermeiros estão sobrecarregados com turnos extraordinários e horas suplementares, que leva naturalmente à exaustão da classe”, salientou. O bastonário da Ordem dos Enfermeiros lembra também que, com as limitações à contratação impostas às unidades locais de saúde, os profissionais atualmente no SNS vão ser obrigados a trabalhar cada vez mais. E estão exaustos.“Uma carência extrema, com uma sobrecarga notária nos serviços.”, salientou.





Os alertas deixados na Antena 1 pelo bastonário da Ordem dos Enfermeiros a propósito da ordem da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde para que as despesas com pessoal das unidades locais não aumentem mais do que 2,4 por cento, no período entre 2024 e 2026.