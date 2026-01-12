País
Bastonário alerta: faltam 14 mil enfermeiros no SNS
O bastonário da Ordem dos Enfermeiros confessa-se preocupado com as limitações impostas à contratação de novos profissionais, adiantando que o Serviço Nacional de Saúde tem cerca de 14 mil enfermeiros em falta.
Luís Filipe Barreira espera poder sentar-se à mesa, em breve, com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, para definir um plano para a contratação de mais enfermeiros para o Serviço Nacional de Saúde.Todos os anos são formados três mil enfermeiros e metade pede à Ordem “a declaração para poderem imigrar”. Para o bastonário, o país não está a “reter talentos, nem os profissionais, nomeadamente os enfermeiros” que muita falta fazem.
O bastonário da Ordem dos Enfermeiros lembra também que, com as limitações à contratação impostas às unidades locais de saúde, os profissionais atualmente no SNS vão ser obrigados a trabalhar cada vez mais. E estão exaustos.“Uma carência extrema, com uma sobrecarga notária nos serviços. Muitos dos enfermeiros estão sobrecarregados com turnos extraordinários e horas suplementares, que leva naturalmente à exaustão da classe”, salientou.