Bastonário da Ordem dos Médicos critica medidas do Governo para os tarefeiros

por Antena 1

João Marques - RTP

Os médicos não concordam com a "norma de incompatibilidades" que fecha as portas do Serviço Nacional de Saúde a alguns tarefeiros.

Carlos Cortes, o bastonário da Ordem dos Médicos, fala numa medida que vai dar um "péssimo resultado".

O bastonário diz que este projeto de decreto-lei é uma punição aos prestadores de serviços e considera que sem uma valorização das carreiras dos médicos, eles não vão querer ficar no Serviço Nacional de Saúde.

Carlos Cortes acredita mesmo que o serviço público de saúde está perante uma catástrofe anunciada, até porque faltam profissionais.

A opinião é partilhada pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM), que acredita que esta medida não vai fixar ninguém.

