FNAM questiona eficácia das medidas do Governo para regular trabalho tarefeiro dos médicos
Benoit Tessier - Reuters
Está pronto o projeto do Governo para regular o trabalho tarefeiro dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Quem sair do SNS não poderá voltar como prestador de serviço durante três anos.
Mas o governo deixa em aberto a possibilidade do recurso a tarefeiros através de autorizações excecionais imperativas.
Ouvida esta manhã pela Antena 1, a presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Joana Bordalo e Sá, não acredita na eficácia desta regulamentação.
A dirigente sindical acredita que vai ficar tudo na mesma. As exceções acabarão por tornar-se regra porque só a melhoria dos salários e das condições de trabalho dos médicos podem verdadeiramente fixá-los no serviço público.