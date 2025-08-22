FNAM questiona eficácia das medidas do Governo para regular trabalho tarefeiro dos médicos

Benoit Tessier - Reuters

Está pronto o projeto do Governo para regular o trabalho tarefeiro dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Quem sair do SNS não poderá voltar como prestador de serviço durante três anos.

Além disso, os recém especialistas só poderão ocupar lugares à tarefa nas urgências dos hospitais, se concorrerem a vagas no SNS.



Mas o governo deixa em aberto a possibilidade do recurso a tarefeiros através de autorizações excecionais imperativas.



Ouvida esta manhã pela Antena 1, a presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Joana Bordalo e Sá, não acredita na eficácia desta regulamentação.



A dirigente sindical acredita que vai ficar tudo na mesma. As exceções acabarão por tornar-se regra porque só a melhoria dos salários e das condições de trabalho dos médicos podem verdadeiramente fixá-los no serviço público.