Batalha recorre a empresa para evitar furto de combustível de geradores

"Montámos os nossos geradores das águas, colocámos combustível para o seu funcionamento, para os furos de captação e estação de tratamento, e passadas algumas horas já estavam sem combustível", explicou André Sousa à agência Lusa, referindo que a situação aconteceu após a passagem da depressão Kristin que causou muitos estragos e prejuízos no concelho.

Por isso, acrescentou, a seguir recorreu-se a voluntários, juntamente com a GNR, para "guardar esses mesmos geradores", o que permitiu "normalizar o fornecimento de água", que está, agora, a "funcionar a 90%".

"Tivemos vários carros a passar durante a noite, não identificámos nenhum furto em concreto, mas claramente o papel dos voluntários foi fundamental nessa guarda noturna durante o fim de semana", afirmou.

O autarca do distrito de Leiria acrescentou que, agora, está uma "empresa privada de segurança a fazer esse trabalho em conjunto com a GNR".

André Sousa disse que aos poucos a normalidade começa a chegar ao concelho, as escolas já estão abertas, mas, acrescentou, "quase metade do concelho" ainda está sem eletricidade.

"E tem sido esse o nosso foco", frisou, referindo que se está também a proceder à limpeza dos caminhos florestas num trabalho em parceria com a E-Redes com o objetivo de "encontrar alternativas".

O município realizou na segunda-feira três sessões de esclarecimento dirigidas à população, para tirar dúvidas, falar sobre o fornecimento de energia e rede, e ouvir as necessidades da comunidade.

"Além de esclarecermos as dúvidas e informarmos sobre o trabalho que está a ser feito no terreno, é muito importante para nós ouvir as pessoas e perceber o que estão a sentir e as suas principais dificuldades", referiu, citado em comunicado, André Sousa.

Nas reuniões participaram os comandantes da GNR e dos bombeiros voluntários da Batalha e presidentes de junta de freguesia, estando previstas mais iniciativas do género em zonas onde ainda não foi reposta a eletricidade.