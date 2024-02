"Batemos os recordes de detenção". Advogado de defesa de Pedro Calado denuncia violação de direitos

Paulo Sá e Cunha, advogado de defesa de Pedro Calado, antigo presidente do Funchal, justificou o requerimento que pedia a libertação imediata do seu cliente.

"Os advogados defendem os direitos fundamentais e a liberdade das pessoas,

devem defender intransigentemente estes valores. (...) Quando entendemos que estes valores estão a ser postos em causa fazemos o que achamos que devemos fazer", vincou.



Os advogados dos três arguidos juntaram-se um requerimento a pedir a libertação imediata ao fim de mais de duas semanas de detenção, mas o pedido não foi aceite. Na sexta-feira serão conhecidas as medidas de coação.



Paulo Sá e Cunha criticou a duração da detenção, considerando que "não tem paralelo em situações anteriores" que foram batidos recordes numa situação desta natureza.



Este caso "dará origem a um caso de estudo nas nossas universidades e até nas instâncias internacionais", salienta, lembrando que "há muitas organizações que se preocupam com os direitos humanos e instrumentos internacionais dos direitos humanos".



Questionado sobre se houve violação de direitos, o advogado argumentou que "quando há uma detenção sem decisão judicial que se pronuncie sobre os fundamentos dessa detenção e isso se prolonga por muito tempo, os direitos humanos são postos em causa".



Indicou ainda aos jornalistas que Pedro Calado respondeu a todas as perguntas que o juiz colocou.