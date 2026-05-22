"Batiam-nos, havia muita violência". Portugueses detidos por Israel já chegaram a Portugal e relatam agressões

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Os dois médicos portugueses da flotilha humanitária Global Sumud que foram detidos pelas forças israelitas aterraram na manhã desta sexta-feira no Porto. Aos jornalistas, Gonçalo Reis Dias relatou a “violência gratuita” durante a detenção e defendeu que o Governo português corte relações com Israel.



“Foi horrível. A violência foi gratuita. Nós estivemos presos alguns dias num barco. Havia dois barcos. No nosso houve duas pessoas que foram baleadas, uma na perna e outro no baço. Não sei como é que esse rapaz está”, contou Gonçalo.



“Batiam-nos, havia muita violência”, referiu. “Bateram-me, amarraram as algemas com muita força. Ainda não sinto três dedos. Deram-me cotoveladas, pontapés. Mas nada comparado com o que outras pessoas sofreram”.





O ativista defendeu, ainda assim, que “é importante continuar a agir”.



“Nós sentimo-nos obrigados a fazer este tipo de ações, porque os nossos governos não agem de acordo e acaba por recair na sociedade civil a responsabilidade de agir contra todos os crimes contra a humanidade que Israel continua a cometer. Contra o genocídio, contra o apartheid”, vincou.



Para Gonçalo Reis Dias, “missão cumprida será quando os nossos governos se posicionarem, quando Portugal cortar relações com Israel, quando deixarmos de permitir que os Estados Unidos usem a Base das Lajes como quiserem para fazer guerra no Médio Oriente”.



“Voltaria a fazer tudo de novo”, acrescentou, dizendo estar “feliz e aliviado de estar em casa”.





