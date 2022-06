BCE deve manter compra de dívida, defende Teixeira dos Santos

Foto: Kai Pfaffenbach - Reuters

Em declarações à Antena 1, o antigo ministro Teixeira dos Santos deixa um alerta: o nervosismo dos mercados financeiros pode levar a mudanças nos níveis de rating da dívida portuguesa.



Christine Lagarde está reunida de emergência para responder à subida expressiva dos juros da dívida pública na zona euro.



Desde que o BCE anunciou, na semana passada, o fim do programa de compra de dívida pública, as taxas das obrigações dispararam, principalmente nos países do sul da Europa.



Portugal, Itália, Grécia e Espanha pagam agora bastante mais de juros, para se financiarem nos mercados internacionais.



Esta evolução traz más memórias, da crise da dívida soberana, que começou em 2010 e que levou vários países a ficar à beira da insolvência. O governo grego e o governo português acabaram mesmo por ser resgatados pela troika.